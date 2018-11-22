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此内容发布于2018年11月22日 下午9:50 最后更新 - 2018年11月22日 -21:50

（法新社杜拜22日电） 沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）今天展开区域访问行程，首站赴阿拉伯联合大公国。这是异议记者哈绍吉命案让沙国陷入外交危机以来，沙国王储首度正式出访国外。

沙乌地新闻社（SPA）报导，王室在声明中说，王储穆罕默德．沙尔曼将应父亲国王沙尔曼（King Salman）要求，访问若干阿拉伯友邦，但没有说明是哪些国家。

根据阿拉伯联合大公国通讯社（WAM），阿布达比邦王储穆罕默德（Mohammed bin Zayed）欢迎他首站访问阿拉伯联合大公国。阿联是亲密盟友，加入沙国率领的联盟，对抗与伊朗结盟的叶门叛军青年运动（al-Huthis）。

突尼西亚总统府消息人士透露，沙乌地王储预定27 日也会飞往突尼西亚首都突尼斯（Tunis）。

沙乌地王储在区域访问行程结束后，料将于下周出席阿根廷举行的20国集团（G20）峰会。

「华盛顿邮报」（WP）专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi）10月2日在沙乌地驻土耳其伊斯坦堡领事馆惨遭杀害后，沙国面临的国际压力日增。

「纽约时报」（The New York Times）报导指出，美国中央情报局（CIA）断定王储下令杀害哈绍吉。然而美国总统川普20日袒护沙乌地王储，轻描淡写带过CIA的结论。

根据土耳其总统府发言人卡林（Ibrahim Kalin），土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）可能在G20峰会场边和沙乌地王储会面。这是自哈绍吉遇害事件对沙乌地王储和全国形象带来冲击以来，两人首次面对面接触。

艾尔段曾说，这起谋杀案是由沙乌地政府「最高层」下令，但没有直接点名是沙乌地王储下令。

沙乌地有关当局对5名涉案犯嫌求处死刑，但国际焦点仍在王储身上，而官方坚称王储没有涉案。

欧洲联盟今天要求对「真正有责任」的人咎责。此外，法国外交部今天也表示，将对18名与此案有关的沙国公民祭出制裁措施。

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