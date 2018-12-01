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此内容发布于2018年12月1日 下午9:50 最后更新 - 2018年12月1日 -21:50

（法新社华盛顿1日电） 「华尔街日报」（Wall Street Journal）今天引述美国中情局（CIA）评估报告指出，沙乌地阿拉伯记者哈绍吉遇害前后数小时内，沙国王储至少传送11则简讯给谋杀任务的负责人。

华尔街日报报导，哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害前后数小时，沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）至少传送11则简讯给时任王储首席顾问的卡塔尼（Saud al-Qahtani）。卡塔尼也是指挥杀害哈绍吉15人小组的负责人。

但穆罕默德．沙尔曼和卡塔尼之间的简讯内容仍不得而知。

CIA掌握的通联纪录还显示，穆罕默德．沙尔曼去年8月告诉幕僚，假设无法说服哈绍吉回到沙国，「我们可能要在沙国以外的地方引诱他，之后再做安排」，CIA认为「这似乎预示沙国当局针对哈绍吉所展开的行动」。

华尔街日报的报导指出，他们细看了这份高度机密情报文件的摘录内容。文件根据拦截电子通讯及其他秘密讯息撰写而成。

哈绍吉生前常撰文痛批沙国王储，并搬到美国维吉尼亚州，为「华盛顿邮报」（Washington Post）撰写专栏文章。10月2日他在土耳其伊斯坦堡的沙国领事馆内遭沙国干员杀害，引起世界各国谴责。

沙乌地当局起先否认涉案，之后才承认部分责任，但他们仍将哈绍吉遇害归咎于「自作主张的杀手」行动。

华尔街日报11月报导，CIA已经做出结论，穆罕默德．沙尔曼可能亲自下达谋害哈绍吉的命令。

如今报导指出，先前并未披露的CIA评估报告摘录内容显示，CIA拥有「中度至高度信心」，认为穆罕默德．沙尔曼「亲自点名」哈绍吉，且「可能下达谋害他的命令」。

但CIA评估报告说，CIA并没有王储下令杀人的直接证据。（译者：陈彦钧）

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