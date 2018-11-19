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此内容发布于2018年11月19日 下午9:50 最后更新 - 2018年11月19日 -21:50

（法新社利雅德20日电） 沙乌地阿拉伯因为沙国异议记者哈绍吉谋杀案，遭遇历来最严重的危机之一，沙国国王沙尔曼（King Salman）昨天首度公开演讲力挺王储，并对司法制度赞誉有加。

检方上周证明沙尔曼之子、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）无罪。但据报导，美国中央情报局（CIA）断定是由穆罕默德．沙尔曼下令，于10月2日在沙国驻土耳其伊斯坦堡领事馆杀害哈绍吉（Jamal Khashoggi）。

检方求处5人死刑，起诉11人，并表示总共有21人因涉案被捕。

82岁的沙尔曼在最高顾问机构谘议会（Shura Council）发表年度演讲时说：「王国建立于伊斯兰原则中正义和平等的基础上，我们对司法制度和公共检察机关的努力引以为傲。」

他还说：「我们保证这个国家永远不会违背真主的律法，一视同仁。」他的演说中没有直接提到哈绍吉命案。

沙国采行绝对君主制，只有国王才有权罢黜拥有极大权力的王储，但他不断表明他并不打算这么做。王储穆罕默德．沙尔曼因为哈绍吉命案面对全球的激烈批评。

沙尔曼在演说中称赞儿子的经济改革计画，以帮迅速膨胀的年轻人口创造就业机会为目标，以及为沙国后原油时代做准备。

国营的阿拉伯电视台（Al-Arabiya）报导，穆罕默德．沙尔曼将参加11月底在阿根廷举办的20国集团（G20）峰会，这是命案发生后他的首度海外访问。

穆罕默德．沙尔曼将在11月30日展开、为期两天的G20峰会，与来自土耳其、美国和其他欧洲国家的领袖会面。

美国莱斯大学（Rice University）贝克研究所（Baker Institute）学者伍瑞克森（Kristian Ulrichsen）说：「王储向国际社会发出非常清楚的讯息，也就是他们对哈绍吉命案所说或做的事，都不会干预沙国的决策。」

「事实上，他打赌国际批评人士不敢将他们的言词付诸行动。」（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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