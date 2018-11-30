下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月30日 上午9:35 最后更新 - 2018年11月30日 -09:35

（法新社渥太华29日电） 加拿大政府今天宣布，针对相关上个月异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遭谋杀案的17名沙乌地阿拉伯国民实施制裁。

这项制裁包括冻结他们的资产、禁止到加拿大旅行。加拿大外交部长方慧兰（Chrystia Freeland）在一项声明中指出，加拿大政府认为，这17名人士应该就是负责或共谋今年10月2日非法杀害哈绍吉的人。

同时，渥太华持续呼吁，对于哈绍吉当时遇害的情况要有透明、严谨的说明，因为沙乌地阿拉伯迄今的解释缺乏一致性和可信度。

方慧兰还在布宜诺斯艾利斯举行G20峰会的场外记者会说：「谋杀哈绍吉不但可恶，而且是对所有人言论自由的无情攻击。」

她说：「这个案子还没结案。」这些人要为哈绍吉的死负责，也要面对司法正义。

方慧兰陪同加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）参加G20峰会，沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）也参加了这次峰会。

沙乌地当局表示，哈绍吉遇害案目前有21人在押，并对5名男子求处死刑。（编译：吴佳颖/核稿:徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line