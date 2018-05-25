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此内容发布于2018年5月26日 上午1:50 最后更新 - 2018年5月26日 -01:50

（法新社纽约25日电） 身败名裂的美国知名制片哈维温斯坦被控性侵遭逮捕上铐，今天不少控诉他的女星发声：「我们逮到你了」、「踏出下地狱的第一步」。不过哈维温斯坦随后仍交保获释。

女星萝丝麦高文（Rose McGowan）说：「我们逮到你了，哈维温斯坦，我们逮到你了。」萝丝麦高文指控哈维温斯坦（Harvey Weistein）对她性侵。

义大利女演员艾莎阿基多（Asia Argento）说：「哈维温斯坦今天将踏出下地狱的第一步。我们女人终于有指望得到真正的公道。」她指称哈维温斯坦在坎城影展对她性侵。

女星蜜拉索维诺（Mira Sorvino）说：「向我的姊妹们献上爱心，你们起身对抗这头怪兽…真是百感交集…我对你们所有人觉得骄傲与感谢。」她指控哈维温斯坦性骚扰、伤害她的名誉与职业生涯。

哈维温斯坦的辩护律师布拉夫曼（Benjamin Brafman）在纽约法院前告诉记者：「我们很快就会采取行动，驳斥这些指控。我们相信这些控诉有宪法上的缺陷，也没有确实的证据支持。我们相信最终会证明温斯坦先生的清白。」

专为性侵被害人打官司的律师欧瑞德（Gloria Allred）说：「他早就应该要面对司法，这一天终于到来。」

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