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此内容发布于2018年11月24日 下午9:35 最后更新 - 2018年11月24日 -21:35

（法新社巴黎24日电） 欧洲各地城市今天有数以万计民众游行表达反对性暴力。而巴黎市区加上另一起抗燃料税的示威，计逾3万人走上街头。

活动策划人卡洛琳（Caroline de Haas）表示，全国参加这场集会约有5万人，以响应城市共同活动「女性浪潮」的呼吁，反对性暴力，聚焦「我也是」（#Me Too）活动。

明天为联合国「消除对妇女暴力国际日」（International Day for the Elimination of Violence against Women），今天欧洲城市以游行响应。

在罗马，约有1000人勇敢地雨中行进；在日内瓦、雅典则有数百人参与类似示威行动。

法国当局估计，在巴黎约有1万2000人参加此活动，里昂（Lyon）游行也大约此数，马赛（Marseille）、勒恩（Rennes）则在1000到2400人之间。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在推特上打气，他说：「消除对妇女暴力的努力每天都在进步，但我们社会仍有一大段路要走，因此每个人必须行动加上奋斗，如同自己的事一样。」

法国政府最近数字指出，2017年有22万5000件妇女遭伴侣家暴，而2016年有123人死亡。

马克宏在去年将性别平等列为任内的优先要务。（译者：纪锦玲/核稿：郑诗韵）

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