2018年11月24日 下午9:35

(法新社巴黎24日电) 欧洲各地城市今天有数以万计民众游行表达反对性暴力。而巴黎市区加上另一起抗燃料税的示威,计逾3万人走上街头。

活动策划人卡洛琳(Caroline de Haas)表示,全国参加这场集会约有5万人,以响应城市共同活动「女性浪潮」的呼吁,反对性暴力,聚焦「我也是」(#Me Too)活动。

明天为联合国「消除对妇女暴力国际日」(International Day for the Elimination of Violence against Women),今天欧洲城市以游行响应。

在罗马,约有1000人勇敢地雨中行进;在日内瓦、雅典则有数百人参与类似示威行动。

法国当局估计,在巴黎约有1万2000人参加此活动,里昂(Lyon)游行也大约此数,马赛(Marseille)、勒恩(Rennes)则在1000到2400人之间。

法国总统马克宏(Emmanuel Macron)在推特上打气,他说:「消除对妇女暴力的努力每天都在进步,但我们社会仍有一大段路要走,因此每个人必须行动加上奋斗,如同自己的事一样。」

法国政府最近数字指出,2017年有22万5000件妇女遭伴侣家暴,而2016年有123人死亡。

马克宏在去年将性别平等列为任内的优先要务。(译者:纪锦玲/核稿:郑诗韵)

