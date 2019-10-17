此内容发布于2019年10月17日 上午2:50

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普今天捍卫发现美洲的15世纪义大利探险家哥伦布的文化遗产。哥伦布因被部分人士指控须为美洲原住民遭大屠杀负责，部分美国地区已将哥伦布纪念日改为原住民日。

美国为纪念哥伦布（Christopher Columbus）发现新大陆，将每年10月第2个星期一订为国定假日哥伦布日（Columbus Day）。川普今天和来访的义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）召开联合记者会开场时表示：「我们星期一（14日）纪念一位义大利探险家，他发现了新大陆。这位绅士名叫哥伦布。」

川普还说：「对我而言，这一天永远称为哥伦布日。有些人不喜欢，但我喜欢。」

川普显然意指华盛顿特区市政府最近决定将哥伦布日改为原住民日（Indigenous Peoples' Day）。推动改名的市议员曾表示，在现为义大利的领土出生、替西班牙从事航海探险的哥伦布，「在美洲殖民、截肢和屠杀了数以千计的原住民」，且「从未踏上目前的美国领土」。

哥伦布和他的3艘船1492年抵达加勒比海时，美洲已有原住民在此生活。因此美国缅因州、佛蒙特州（Vermont）、新墨西哥州、阿拉斯加州和夏威夷州已将哥伦布日改为原住民日，以纪念这些原住民。

然而川普认为，哥伦布日也是美国的义大利族群庆祝的日子。美国至少有1600万义大利裔人口。

他说：「我想义大利和美国的联系从未如此稳固。我有很多义大利朋友，我数不清有多少义大利朋友。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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