哥伦比亚前总统贝当固逝世 享耆寿95岁

此内容发布于2018年12月7日 下午11:50

（法新社波哥大7日电） 医生宣布，哥伦比亚前总统贝当固（Belisario Betancur）今天过世，享耆寿95岁。贝当固引领哥国走过1980年代全国最动荡的时期之一。

哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）率领各界向这位前保守派领导人致敬；贝当固1982年至1986年担任这个南美洲国家的总统。

杜克推文说：「一个很棒的朋友、伟大的哥伦比亚人、前总统贝当固与世长辞，令我万分悲痛。」

「他在政治及我国历史文化留下的遗绪，是所有未来世代的典范。」

贝当固在波哥大（Bogota）的圣塔菲基金会诊所（Santa Fe Foundation clinic）治疗肾脏疾病。院方发表声明说，贝当固在今天下午2时32分（格林威治时间20时32分）撒手人寰。

贝当固任职总统期间，左派游击队M19成员在1985年11月占领波哥大司法大厦，戏剧性预示了哥伦比亚未来数十年将深陷暴力冲突的命运。

贝当固是首位召见1960年代崛起叛军团体的哥国总统，他邀请叛军团体与政府对话，并保证他会努力迈向和平。

主要叛军团体哥伦比亚革命军（FARC）终于时隔30多年后，在2016年与时任总统桑托斯（Juan Manuel Santos）的自由派政府签署和平协议。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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