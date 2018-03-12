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此内容发布于2018年3月12日 上午2:05 最后更新 - 2018年3月12日 -02:05

（法新社波哥大11日电） 哥伦比亚今天举行国会大选，部分计票结果显示，右翼政党领先，但预料无法成为国会多数党。哥国右派极力反对和左派的前反叛组织哥伦比亚革命军（FARC）达成和平协议。

这是哥国半个世纪冲突以来最平静的一次选举，前反叛组织哥伦比亚革命军放弃丛林战，走向体制内竞争；哥国最后一个仍在运作的叛乱组织全国解放军（ELN）目前也停火。

总统桑托斯（Juan Manuel Santos）稍早表示，这次投票是哥国近代史上「最安全、最透明的选举」。

他说：「这是超过半世纪来，哥伦比亚革命军首度参与选战，而非蓄意破坏。」他更提到，全国解放军也「遵守」他们的停战承诺。

前总统、现任参议员乌力贝（Alvaro Uribe）强力反对与叛军和谈，他领导的中央民主党（Centro Democratico）赢得最多选票，在参议院赢得19席、在众议院赢拿下33席。

但据选务当局公布的部分结果，中间派和左翼政党也不遑多让。目前计票进度已达90%，最终结果预计12日早上出炉。（译者：梁元龄/核稿：严思祺）

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