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此内容发布于2018年6月17日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月17日 -10:35

（法新社波哥大17日电） 哥伦比亚今天举行总统大选第2轮投票，两位候选人对政府和反叛组织哥伦比亚革命军（FARC）达成的和平协议看法两极。

候选人之一保守派的杜克（Ivan Duque）认为，这份和平协议对FARC太过宽容，应该修改。

杜克的对手是左派前市长和前游击队成员裴卓（Gustavo Petro），他支持2016年和FARC达成的和平协议，使得这场总统选举像是对和平协议的公民投票。

现任总统桑托斯（Juan Manuel Santos）在投票前表示：「没有了FARC，我们的国家正建立和平。」桑托斯努力和FARC终止战争，为他赢得诺贝尔和平奖。但即将在8月卸任的他，目前支持率却创历史上最低纪录。

41岁的经济学家杜克才首度当选参议员，5月在总统大选第一轮投票轻松胜出。他强烈反对桑托斯达成的和平协议，并主张将FARC领袖判处重罪，和处以「合乎比例的惩罚」。这项协议允许FARC转为政党，成员能取得一定国会席次，他也主张推翻。

58岁的裴卓曾是目前已解散的游击队团体M-19成员，他表明当选后将落实和FARC的和平协议，并将买下大型农产品加工企业持有的土地，再分配给贫穷农民。

最近的民调显示，代表乌力贝所属民主中心党（Democratic Center）出征的杜克，可能以高出6至15个百分点的得票率击败裴卓。

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