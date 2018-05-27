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此内容发布于2018年5月27日 上午6:50 最后更新 - 2018年5月27日 -06:50

（法新社波哥大27日电） 哥伦比亚今天举行总统选举，这场引起分歧的选举结果很可能影响政府与哥伦比亚革命军（FARC）签署的脆弱和平协议。

民调领先的保守派候选人杜克（Ivan Duque）认为，政府与哥伦比亚革命军签订的协议对这支叛军太宽大，誓言要重订协议。哥伦比亚革命军对哥伦比亚人发动长达数十年的恐怖战争后，转型为政党。

杜克获41%选民支持，领先主要对手、左翼前波哥大市长裴卓（Gustavo Petro）12个百分点。裴卓支持与FARC的和平协议。

58岁的裴卓原是现已解散的反叛团体四月十九日运动（M19）成员，是这次总统选举的黑马，翻转众人预期。哥伦比亚总统大选传统上由右派主导。

裴卓的选举演说鼓吹反对不平等和贪腐，团结了众多哥伦比亚民众，使他成为首位有机会进入第二轮总统选举的左翼候选人。

据信目前没有任何一名候选人能赢得足够选票，可在第一轮投票中胜出，可能须于6月17日进行决选。

现任总统桑托斯（Juan Manuel Santos）2016年与哥伦比亚革命军签署协议，并获诺贝尔和平奖，他将于8月下台。

和平协议生效才一年多，至今仍脆弱。哥伦比亚革命军转型为政党后，在3月国会选举未能赢得大众支持，除了和平协议中商定给予的10席以外，未能再增加席位。

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