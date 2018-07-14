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此内容发布于2018年7月14日 上午8:05 最后更新 - 2018年7月14日 -08:05

（法新社波哥大13日电） 前哥伦比亚叛军组织哥伦比亚革命军（FARC）领导人隆多尼欧依照与政府所签和平协议，今天首度现身特别法庭，就过去所犯绑架和强迫失踪案接受讯问。他公开道歉，并寻求宽恕。

别名提莫千科（Timochenko）的隆多尼欧（Rodrigo Londono）说：「我们对相关所有人致上歉意。我们将进行不可能的任务，让他们可以知道过去事件的真相。我们将负起责任。」

根据FARC和政府达成的真相与和解进程，特别法庭今天开庭，隆多尼欧出庭时作上述表示。

这位前游击队领袖最后并向媒体重申，将「尽可能」对受影响者赔偿，并承诺永远不再诉诸暴力。

FARC为达到经济和政治目的，在漫长的叛乱期间诉诸绑架的手段。

包括军警，以及像是法国裔哥伦比亚前总统候选人贝丹考（Ingrid Betancourt）等政治人物在内，有数以千计人质在获释或获救之前遭拘禁在丛林深处多年。

这项起诉行动登载和FARC有关的8163人绑架案。

和平特别裁判团（JEP）将检视在1993和2012年之间的案件。

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