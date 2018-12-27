打印 哥斯大黎加破海上运毒 查获500公斤古柯硷 此内容发布于2018年12月27日 下午10:05 最后更新 - 2018年12月27日 -22:05 （法新社哥斯大黎加圣约瑟27日电） 哥斯大黎加当局今天查获一条载运毒品的小船，从船上起出500公斤的古柯硷，逮捕5名贩运毒品犯嫌。 哥国当局接获与他们联合巡逻的美方单位密报，在距戈尔菲托（Golfito）81公里的南部太平洋外海查获运毒小船。 遭拘禁犯嫌包括2名哥伦比亚人、1名厄瓜多人、1名尼加拉瓜人及1名哥斯大黎加人。 哥国公共安全部表示，当局查获大量内藏毒品的包裹，每个包裹里各约含有1公斤毒品。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体