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此内容发布于2018年9月15日 上午12:50 最后更新 - 2018年9月15日 -00:50

（法新社古巴哈瓦那14日电） 古巴民众经常面临食品短缺的窘境，而当地媒体报导，一家超市的8名员工因向同一名顾客出售1万5000颗苹果，而饭碗不保。

古巴国营媒体「格兰玛报」（Granma）今天报导，在目睹首都哈瓦那超市的员工出售1万5000颗苹果后，当地记者桑杰士（Iorel Sanchez）在部落格上爆料，而涉事员工已被开除。

桑杰士表示，当时一群「强壮结实的年轻人」，行事作风宛如「半军事组织」，他们来到这家超商后，为同一位客户一口气买下150箱100颗装的苹果。

桑杰士也在部落格贴出收据，买方相当于以45美分（约新台币14元）的价格买下每颗苹果。

古巴交易商常购入大量食品以便以更高的价格转售，因此经常出现水果、奶油、牛奶及啤酒等主要物资短缺的状况。

格兰玛报指出，这家超商隶属于企业集团Cimex。Cimex虽为国营单位，但仍需遵守私营企业的相关法律。

根据古巴官方新闻网站古巴辩论（Cubadebate）的数据，1100万名居民所消耗的食品，几乎皆是进口而来，苹果也不例外。

这个加勒比海岛国正力求改革苏联式的经济模式，国会已通过新宪法取代1976年的版本，并交付公众辩论。

为了改善食品供应状况，古巴政府近期扩大农用地，并允许农民于农作栽培期间耕种。

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