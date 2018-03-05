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此内容发布于2018年3月6日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月6日 -00:20

（法新社巴拿马市5日电） 中美洲国家巴拿马首都巴拿马市一家高级饭店今天把门前「川普」字样敲掉，饭店老板说，他已经成功将美国总统川普家族逐出大楼管理权。

位在巴拿马的川普海洋俱乐部国际饭店大厦（Trump Ocean Club International Hotel and Tower），大部分产权归赛普勒斯商人芬提克里斯（Orestes Fintiklis）所有。

他说，经过法院与政府当局的调解，一场失控的商业纠纷已经落幕。在警方护卫与巴拿马法院官员监督下，工人把大楼入口处的川普字样取下。

少了川普的招牌随后成为游客拍照景点，上面还有淡淡的痕迹，依稀可见川普名字。

芬提克里斯对媒体简短声明：「今天，巴拿马展现了稳定的制度、法治以及亲投资的法律架构。」

不过川普集团（Trump Organization）坚称，这是只是暂时决定，这场纠纷尚待最终决议。「川普饭店完全有信心，不但会赢得法律战，还会收回一切损失、费用与律师费。」

芬提克里斯去年透过他在迈阿密管理的投资公司，成为这栋建筑大部分单位的所有人。芬提克里斯上个月表示，要在经营合约到期之前把川普集团踢出去、拿掉川普在这栋大楼上的名字，引发双方纠纷。

在美国提出的官司中，芬提克里斯指控饭店住房率下滑。川普集团反击，称芬提克里斯违反作为老板的合约义务。

芬提克里斯向巴拿马检察官办公室提出指控，声称川普集团员工阻挡他进出他在这个大楼所拥有的单位。这栋外观有如帆船一样的大楼，里面设有赌场、商场、SPA及小型私人海滩。

饭店和大部分的公寓去年卖给芬提克里斯位在迈阿密的公司。

根据协议，饭店管理最初仍留在川普集团手中。川普去年入主白宫后，川普集团交给他两个儿子。

川普饭店（Trump Hotels）上个星期指控芬提克里斯「诈欺」，还运用「黑手党手段」强迫他们的管理人员离开这栋争议大楼。（译者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）

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