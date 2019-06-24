此内容发布于2019年6月25日 上午12:20

（法新社华盛顿24日电） 美国专利商标局以商标含有不雅字词为由，拒绝接受谐音近似脏话的服饰品牌FUCT申请注册商标，最高法院今天在有关言论自由的案件中做出有利FUCT的判决，允许FUCT以此为商标。

最高法院以6比3票驳回联邦政府得以因商标带有「不道德」或「令人反感」的文字而拒绝其申请注册商标的规定。

最高法院裁定，这类禁令违反美国宪法第一修正案明订保障言论自由的原则。

法官阿利托（Samuel Alito）说，禁止FUCT注册商标等同于「观点歧视」。

阿利托说：「观点歧视是毒害自由社会的毒药。」

法院多数意见认为，含有「不道德或令人反感」文字的禁令实质上过于广泛。

法院表示：「世界上存在着许多不道德和令人反感的想法（甚至超过了咒骂）。」

洛杉矶艺术家兼设计师布鲁内提（Erik Brunetti）1991年创立这个街头服饰品牌，他2011年向美国专利商标局（PTO）提出申请，欲将FUCT注册为商标，却被拒于门外，因此决定告上法院。

布鲁内提说，这个品牌的读法是4个字母分开来念，也就是F-U-C-T，不过法院说，「你也可能会以不同的方式来念，倘若如此，你并不孤单」。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union）聘雇的专职律师赛克斯（Emerson Sykes）乐见这项裁决，赞扬这是「第一修正案的胜利」。

赛克斯在声明中说，政府官员不应根据自身观点评断哪些言论「令人反感」和「不道德」，是否值得商标保护。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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