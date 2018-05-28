下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月28日 上午7:05 最后更新 - 2018年5月28日 -07:05

（法新社喀布尔28日电） 蓝色巴士车门打开时，许多阿富汗儿童兴奋跃上阶梯，迫不及待想在首都喀布尔的第一座流动图书馆拿到他们难以看到的书籍。

这辆巴士被命名为Charmaghz，是达利语的核桃，这与阿富汗人的逻辑有关，因为这种坚果看起来与大脑相似。当这辆改装巴士穿梭在喀布尔尘土飞扬的街道时，很难不看到它。

这座行动图书馆让小学生及流浪儿童能够免费阅读童书，这些童书即使在公立学校及图书馆也相当稀少。

对暴力攻击的恐惧使居民日渐闭门不出，这辆巴士提供儿童在家庭以外难得的活动空间。

好战团体塔利班（Taliban）及伊斯兰国（Islamic State）加紧对喀布尔发起攻击，平民付出惨重代价，，许多父母原已因失去亲人或财产而身心交瘁，如今更因暴力攻击而受到精神创伤，因而停止带小孩前往公共场所。

Charmaghz是个罕见的例外。每天有多达300个儿童使用。

这辆从国营巴士公司租借的巴士，采取各种预防措施，避开被喀布尔的恐怖分子当做目标的政府大楼、主要道路及其他人多的区域。Charmaghz是个相对安全的地方，让儿童阅读、下棋，或与朋友见面。

3位志工的一位从上方书架取下书，将书放在儿童伸长的手上时，他告诉孩子们：「男孩坐后面，女生坐前面。顺序排好很重要。」

不像传统图书馆一样禁止聊天，Charmaghz充斥嘈杂的声音。

儿童们盘腿坐在铺有地毯的地板或书桌上，大声地朗读。车上共有600本书，由阿富汗出版商所捐赠。

13岁的萨拉（Zahra）告诉法新社：「我一个星期来这辆巴士看书一次。」

「我今天读到应该如何改善健康状况。我正在看我应该做什么还有应该吃什么。」

「当我回到家，我会跟我的兄弟姊妹分享我在这里读到的故事。」

这辆图书馆巴士是牛津大学毕业生卡林（Freshta Karim）在2月发起，她致力于改善阿富汗儿童的阅读及说故事能力－－这是她儿时所没有的机会。

卡林在巴基斯坦的难民营长大，并在2002年塔利班政权瓦解后回到阿富汗。卡林在喀布尔完成她的学士学位，然后赢得志奋领奖学金（Chevening Scholarship），前往牛津大学就读公共政策硕士。

26岁的卡林告诉法新社：「当我们还是小孩时，我们没有儿童图书馆。」

「我记得，当我还是个小孩时，在学校我们甚至没有椅子－－我们坐在地板上学习。」

卡林表示，这辆图书馆巴士整个星期停在学校、公园或孤儿院，这是能接触许多儿童的有效方法，有助改善阿富汗儿童低到只有36%的识字率。

Neuer Inhalt Horizontal Line