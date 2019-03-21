此内容发布于2019年3月21日 上午4:20

（法新社喀布尔21日电） 阿富汗当局表示，首都喀布尔的什叶派地区今天在庆祝波斯新年时发生连串爆炸，至少造成6人死亡23人受伤。塔利班已否认犯案。1年前同日喀布尔也发生33死的爆炸攻击。

阿富汗卫生部发言人玛尔（Wahidullah Mayar）告诉法新社：「今天在喀布尔的爆炸中，有23人受伤6人死亡。」阿富汗内政部证实伤亡数字。

塔利班（Taliban）在传给法新社的讯息中否认犯下今日攻击案。阿富汗警方表示，爆炸由3个遥控炸弹引爆，分别放在一座清真寺的洗手间、一所医院的后方和一个电表内。

爆炸地点位在喀布尔大学（Kabul University）和卡迪萨基（Karte Sakhi）清真寺的附近，许多阿富汗人每年在此聚集庆祝波斯新年诺露兹节（Nawruz）。但穆斯林基本教义派认为，这个节日不符合伊斯兰教。

阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）在推特发文表示：「当我们庆祝这个将我们团结在一起的佳节时，我们的同胞却目睹喀布尔再度遭遇重大破坏的一天。毫无节制的懦弱敌人夺走了我们爱好和平的人民。」

喀布尔警方发言人穆贾希德（Basir Mujahid）透露，他们在喀布尔大学附近拆除第4枚炸弹，当局仍在周遭地区寻找是否还有其他炸弹。但他补充，这些炸弹都远离主要庆祝活动地点。

1年前的今天，卡迪萨基清真寺的庆祝群众附近也发生爆炸攻击，造成33人死亡，当时伊斯兰国（IS）宣称犯案。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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