喜马拉雅山冰河融化速度惊人 恐导致尼泊尔严重洪灾

此内容发布于2018年12月11日 下午5:20

（法新社尼泊尔加德满都11日电） 科学家警告，气候变迁将导致喜马拉雅山冰河以惊人速度融化，冰蚀湖伊姆扎湖（Imja）也可能持续扩大，终至崩塌，恐在尼泊尔引发骇人洪水。

法新社报导，当地防灾官员担心「冰蚀湖爆发洪水」，届时大水、泥流和岩石奔流而下，可能远达尼泊尔南部人口稠密的平原，催毁道路、重要的能源计画和许多村庄。

在总部位于尼泊尔首都加德满都的国际山区整合发展中心（ICIMOD），气候科学家希瑞斯塔（Arun Bhakta Shrestha）指出：「风险越来越大。这些山谷的人口越来越多，基础设施也迅速发展。」

尼泊尔水文气象局（Department of Hydrology and Meteorology）局长夏玛（Rishi Ram Sharma）表示：「作为一个小国，我们难以阻止冰河发生的事。但我们必须做我们能做的事情，以因应情势和保护我们的人民。 」

专家向政府表示，巨大的冰蚀湖实际上就像是定时炸弹。

由于数以千计人命面临危险，当局在2016年底展开排出伊姆扎湖积水的大工程。当时这个湖深150公尺，宽达2公里，至今已排出超过500万立方公尺的湖水，水位下降了3.5公尺。

联合国开发计画署气候变迁分析人员示：「现在已有了管道可以排出累积的湖水，如此就可降低风险。」（译者：苏梨若/核稿：林治平）

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