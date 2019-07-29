（法新社纽约29日电） 人气饶舌歌手利尔纳斯X以乡村融入Trap的歌曲「乡村老街」（Old Town Road），称霸美国告示牌单曲排行榜长达17周，成为史上占据告示牌最久的冠军单曲。

利尔纳斯X（Lil Nas X）与乡村天王比利雷赛勒斯（Billy Ray Cyrus）合作的爆红嘻哈乡村神曲「乡村老街」蝉联告示牌（Billboard）100首热门单曲榜17周第一，刷新1996年玛丽亚凯莉（Mariah Carey）和大人小孩双拍档（Boyz II Men）合唱的One Sweet Day与2017年路易斯方辛（Luis Fonsi）、洋基老爹（Daddy Yankee）及小贾斯汀（Justin Bieber）合作的拉丁神曲Despacito称霸16周纪录。

20岁的利尔纳斯X一开始在影音分享平台抖音（TikTok）窜红，4月他以「乡村老街」夺下亚莉安娜（Ariana Grande）的冠军宝座后，旋即获得大众关注，就连小贾斯汀和泰勒丝（Taylor Swift）等告示牌榜单常客也成为这首热门乡村单曲的手下败将。

「乡村老街」在美国创下7250万的串流点听数，下载数为4.6万，力压美国乐坛新生代女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）。怪奇比莉的bad guy连续7周位居告示牌单曲榜第2名。

利尔纳斯X在Instagram发表充满表情符号的长篇文章，他说自己去年才陷入挣扎中，「我半开玩笑/认真地视自己是需要逃离一切、形单影只的牛仔」。

他继续说，他的成名曲「必须有趣、必须琅琅上口、必须嘻哈、必须有乡村风，长度也不能太长」。

他说：「这首歌不只改变我的人生，也在不到一年内改变我看待周围世界的方式。…这只是个起点！」（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

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