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此内容发布于2018年9月15日 下午9:35 最后更新 - 2018年9月15日 -21:35

（法新社荷兰海牙15日电） 西藏精神领袖达赖喇嘛今天表示，他1990年代以来即晓得佛教僧侣导师性侵情事，且这些指控「并非新鲜事」。

十多名受害者日前发动请愿，要求与正在欧洲出访的达赖喇嘛见面，盼当面说出不幸遭遇。

受害者在请愿书中说：「我们敞开心胸，在佛教中找到安慰，直到我们遭人以宗教之名强暴为止。」

全球数百万计佛教徒敬仰的达赖喇嘛在荷兰访问4天，并安排于昨天与被害人会面。

针对佛教僧侣导师疑似伸狼爪事件，达赖喇嘛今天晚上对荷兰广播基金会（NOS）表示：「我已知情，这并非新鲜事。」

他说，25年前，有人在印度达兰萨拉（Dharamshala）举办的西方佛教僧侣导师会议上，提到性侵问题及相关指控。

达兰萨拉是83岁达赖喇嘛在印度的居所，是西藏流亡政府所在地。

达赖喇嘛今天以英语表示，性侵他人者「不在乎佛陀的训诫，如今一切公诸于世，人们应该关心他们可耻的行为」。

达赖喇嘛的欧洲区代表次丹桑珠（Tseten Samdup Chhoekyapa）昨天表示，达赖喇嘛「一再谴责这种不负责任且不道德的行为」。

西藏精神领袖11月将在达兰萨拉会晤。

达赖喇嘛今天在电视播出的访谈中表示：「到时他们应该把这件事拿出来谈论，我认为宗教领袖应更加注意（类似事件）。」

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