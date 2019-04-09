此内容发布于2019年4月9日 上午4:05

（法新社华盛顿9日电） 美国国务院今天再宣布禁止16名沙乌地阿拉伯人入境美国，认为他们均涉及沙国异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害案。

去年10月2日发生在沙国驻伊斯坦堡领事馆的哈绍吉命案，引发国际对沙国人权纪录的空前检视。在川普政府应对此事面临国会压力后，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）发表这项声明。

美国国务院在声明中列出名单，指这些人上榜，是依国务院「2019年国外运作、出口财务及相关计画拨款法」（Foreign Operations, Export Financing and Related Programs Appropriation Act）第7031（C）条办理。

这条法律规定「若国务卿掌握有关外国政府官员严重贪污或严重侵害人权的可靠消息，这些人及其直系亲属就没有资格进入美国」。

「这项法律规定国务卿可公开或私下指定这类官员及其直系亲属。」

国务院先前注销20几名沙国官员的签证，并冻结另外17人的资产。

哈绍吉以批评沙国当局着称，疑遭沙国所派遣的15人特工小组杀害、分尸，尸首至今下落不明。沙国一开始否认此举，之后改口称这项行动是不受控的恶棍特务私自执行的，并在今年对11名犯嫌展开审判。

案件仍疑点重重，尤其沙国位高权重的实质领导人穆罕默德．沙尔曼王储（Mohammed bin Salman）在全案中扮演的角色。

美国参议院在听取中央情报局（CIA）闭门简报后，去年12月通过决议，指沙国王储要为哈绍吉案负责，但川普则拒绝公开采取坚定立场。（译者：侯文婷/核稿：陈亦伟）

Neuer Inhalt Horizontal Line