此内容发布于2019年7月8日 下午7:35

（法新社华盛顿8日电） 美国今天宣布对墨西哥和中国部分钢铁产品加徵关税，表示这些国家以不公平补助来帮助国内制造业者。

法新社报导，这项决定前2个月，美国总统川普同意取消对墨西哥和加拿大进口钢铝加徵关税，此前美加墨3国就修订北美自由贸易协定达成协议。

美国商务部认为，建筑用的进口钢铁受益于中国、墨西哥和加拿大补助，不过加拿大在此案的补助微乎其微，因此无需施加报复性关税。

这项行动是在回应美国业者今年2月提出的申诉抱怨。美国商务部在初步调查结果中发现，自墨西哥和中国进口的预制结购钢（fabricated structural steel）受益于国内30.3%至177.43%补助。

美国商务部在一份声明中指出，中国和墨西哥2018年输美结构钢总值达15亿美元。

美国海关人员基于补助税率，将开始徵收进口关税，若事后官员修正调查结果，这些资金将得以退还。独立的美国国际贸易委员会（US International Trade Commission）若发现美国企业未受到这些补助之害，有时会阻挡商务部行动。

援引据称对美国国安的威胁，川普去年宣布对全球进口钢铁加徵25%、铝加徵10%关税，今年5月又同意对墨西哥和加拿大取消这些关税。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram