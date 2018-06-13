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此内容发布于2018年6月13日 上午3:50 最后更新 - 2018年6月13日 -03:50

（法新社雪梨13日电） 澳洲总理滕博尔（Malcolm Turnbull）今天同意，将向机构儿童性侵案受害者正式道歉，向他们揭露如此大规模问题的勇气和伤痛致意。

澳洲皇家回应儿童性侵委员会（Royal Commission into Institutional Response to Child Sexual Abuse）耗时5年详加调查数十年来、数以千计发生在澳洲教堂、孤儿院、体育俱乐部、青年团体和学校的侵犯事件。滕博尔今天作出回应，决定正式道歉。

去年12月发布的最终调查报告提出409项建议，其中包括正式道歉。

滕博尔说：「我见过的那些受害者，他们说了那些个人经历，我只能稍微理解他们蒙受的遭遇，遭到那些本应保护、照顾他们的人和机构背叛。」

「我10月22日将在坎培拉向机构儿童性侵事件的幸存者、受害者和家属，代表国家道歉。」

届时适逢澳洲全国儿童周。滕博尔说，选定这个日期，以「将我们对过去的体认，和对澳洲儿童未来安全福祉的承诺，两相结合」。

当局描绘坎培拉当局对委员会调查结果的官方回应，并说他们将设置负责儿童安全的专属办公室，协助推广防范儿童性侵的全国策略。

补偿计画是另一项重要建议，将透过谘询、心理照护和财务资助来支持受害者。

澳洲各省政府都已签署7月1日正式生效的补偿计画，将提供受害者最高15万澳元（约新台币339万元）的补偿金。（译者：梁元龄/核稿：何宏儒）

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