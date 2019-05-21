此内容发布于2019年5月21日 下午11:35

（法新社洛杉矶21日电） 致力环保议题的美国华盛顿州长今天签署法案，正式将人类遗体堆肥合法化，成为全美首例。这种殡葬方式目的在于减少释放碳排放量。

这项法案将于明年5月起正式生效，届时华盛顿州居民将可选择让自己的身体，转化成适用于园艺的肥料，于死后回归大地。这个过程称为重组。

推动这项法案的说客丝蓓（Katrina Spade），是一间总部设于西雅图、第一家提供人类遗体堆肥服务的公司「重组」（Recompose）创办人。

丝蓓表示：「重组这个过程天然、安全且永续，提供了对尸体进行防腐、埋葬或火化的替代方案，这将大大降低碳排放量和减少土地的使用。」

她说：「（人往生后）能够直接回归大地，且回到生死循环的概念，事实上是一件很美的事。」

丝蓓指出，除了传统殡葬业提供的火葬与土葬，她开始研究打造较为环保的「第3种选择」。这将可能与总产值达200亿美元的全美殡葬业者有所竞争。

她和华盛顿州立大学（Washington State University）共同合作，透过捐赠的大体进行临床实验。他们将遗体放在装有苜蓿、木屑和稻草的钢制容器内，封闭30天。

遗体在30天内被微生物自然分解，最后转化成干燥、蓬松且富有养分的肥料，类似在苗圃店面购买的堆肥，适合种植蔬菜。

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