此内容发布于2019年5月25日 上午12:35

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普政府今天以伊朗威胁为由，绕过国会出售价值81亿美元（约新台币2550亿元）武器给沙乌地阿拉伯与其他阿拉伯盟友，激怒担忧武器可能造成叶门平民伤亡的国会议员。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，政府将绕过国会的审查要求，批准22项对沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国与约旦的军售案。蓬佩奥还说，国会冻结军售案将影响阿拉伯盟友的作战能力。

蓬佩奥在声明中表示，这些武器包括弹药与飞机支援维修，是用来「抵御伊朗侵略并建立伙伴自我防御能力」。

联邦参议员梅南德兹（Robert Menendez）今天稍早宣布这起军售消息。他曾运用自己的权力阻止数万枚精准导引炸弹运至沙乌地与阿联，担忧这些炸弹可能加剧叶门人道危机，而美国盟友持续在叶门发动攻势。

联邦参议院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）民主党领袖梅南德兹在声明中表示：「川普政府再次未将我们的长期国安利益摆在前头或支持人权，而是给予沙乌地阿拉伯等威权国家帮助，令我感到失望，但也不意外。」

梅南德兹说，政府没有符合紧急状态的法律定义，他矢言将与国会议员合作反对这项决定。他说：「这会影响数百万人的生命。」

另一名资深民主党人、联邦参议员范士丹（Dianne Feinstein）说，美国必须控制而非给沙乌地更多武器。

范士丹在声明中表示：「沙乌地阿拉伯在叶门领导的战争不是紧急事件，这是侵犯人权的罪行。」

美国国会先前通过决议，试图阻止美国支持沙乌地为首盟军在叶门战争，但川普上个月否决这项决议。叶门战火造成数以万计的民众死亡，另有数百万人可能饿死，联合国称这是全球最严重的人道危机。

蓬佩奥坚定捍卫美国支持沙乌地的立场，指出控制叶门多数地区的青年运动（Huthi）叛军与伊朗结盟，并说青年运动对沙乌地发动火箭攻击，可能造成搭乘商业航班的美国人丧生。

拯救儿童基金会（Save the Children）主席迈尔斯（Carolyn Miles）表示，各方都有错，但「军售沙乌地与阿联盟军，将增加叶门挨饿孩童的苦难」。

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