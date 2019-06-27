此内容发布于2019年6月27日 下午11:50

（法新社华盛顿27日电） 在美国总统川普所属共和党国会议员施压下，联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天放弃另增移民儿童保护，通过为减缓南方边界移民危机蔓延的46亿美元紧急援助金案。

法新社报导，在参议院通过行政当局支持的举措后，众议院也跨党派地以305票对102票通过这项法案，并送交总统签署。

这笔紧急资金将缓解急需用钱的美墨边界机构财务状况，日渐增长的移民危机让待在这些地方的移民儿童处境脏乱，有时欠缺肥皂、牙膏或淋浴间、没有成人管理，还粮食不足。

今天法案通过，将为国土安全部（DHS）及美国卫生及公共服务部（HHS）等机关提供经费，这些单位无法应付抵达南方边界、多半来自中美洲的移民潮。

裴洛西在投票前的声明中对民主党议员说：「儿童优先。在今天最后，我们必须确保可取得保护儿童的资源。随着我们通过参议院的法案，我们将能呐喊，进一步以真正尊重儿童尊严与价值的方式保护他们。」

共和党坚持这项法案，要包括数千万美元的加班费与其他边境人员工资、授权在边境派遣军事人员及调查人口走私。

共和党籍的众议院领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）表示：「基本常识今天在国会胜过党派斗争。」他要求两党现在共同「修补故障的移民系统」。

随着移民数量激增，边界近几周的压力迅速发展成一场危机。本周，一名萨尔瓦多男子试图带2岁女儿非法前往美国，却溺死在格兰河（Rio Grande）的照片引发各界对移民政策的强烈情绪，也加速两党达成资金协议。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram