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此内容发布于2018年7月11日 上午10:05 最后更新 - 2018年7月11日 -10:05

（法新社泰国美塞11日电） 过去曾出家当小沙弥，如今被赞扬为英雄的足球教练艾卡波是这次受困泰北淹水洞穴13名获救师生中的无国籍者之一。在一个他们没有公民身分的国家，成为举国关注的对象。

27岁的助理教练艾卡波（Ekkapol Chantawong）昵称艾卡（Ek），是最后一批获救离开洞穴的5人之一。外界公认这些年龄介于11到16岁的野猪足球队员能在黑暗的洞穴中临危不乱，忍着饥饿等待救援，艾卡居功厥伟。

就在艾卡等待救援人员带领他从蜿蜒的睡美人洞穴中进行危险的撤离行动时，洞穴外的泰国民众称赞他是温和、虔诚、负责任的美塞人。

足球小将亲友在7日给艾卡教练的信中说：「来自所有家长的讯息：请照顾好全部的孩子，不要责怪自己。」

艾卡也在洞穴中亲笔回覆，并向所有的家长致歉，承诺会「尽全力照顾孩子」。

艾卡这个感人的小纸条，感动了泰国民众的心。而他却是个无国籍者，不是这个国家的公民。

路透社报导，泰国登记有案的无国籍难民约48万7000人，其中14万6269人的年龄在18岁以下。但维权人士表示，实际难民人数可能达300万。

这些难民多来自北部山区部落和其他族群，过去几世纪来都在「金三角」的中心美塞附近生活。金三角位于泰国、缅甸和寮国交界的法律灰色地带。

野猪足球队创办人诺帕拉（Nopparat Khanthavong ）告诉法新社，和艾卡一起受困洞穴中的12名足球小将中有3人，阿杜（Dul)、马克(Mark）和迪伊（Tee）也是无国籍。

「取得国籍是这些小孩最大的盼望…过去，这些孩子因为没有身分证明文件而受到旅行限制，没办法参加清莱以外举办的比赛。」

他们没有护照，也不可能应邀前往英国观看曼彻斯特联队（Manchester United F.C.）下个球季的赛事。

诺帕拉说：「他们也不能成为职业足球队员，因为他们没有正式的身分。」不过，他说，已经开始着手帮他们取得国籍的程序。

艾卡是傣仂族，10岁当小沙弥，还没成为正式僧侣前，还俗到美塞照顾祖母。之后担任野猪队助理教练。

当年一起当小沙弥的同名室友艾卡波（Ekkapol Chutinaro）说，艾卡喜欢打坐冥想、健行和户外生活。

室友艾卡波回忆说：「我们到丛林健行、他总会带着拇指般的辣椒酱和糯米团，我们会待个几天。」

艾卡是个大方和富有耐心的教练，愿意协助技巧不娴熟的队员。但碍于无公民身分，不能取得全职教练的资格。

野猪足球队创办人诺帕拉说：「他无国籍，不属于哪个国籍、不属于哪个国家。」

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