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此内容发布于2018年6月10日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月10日 -01:20

（法新社雪梨9日电） 南韩游客韩株禧在澳洲浓密的灌木丛中失踪了6天，期间不但未进食，还需承受低温。她坦言，当时靠着幻想有张温暖的床及对父母的思念，来支撑自己的求生意志力。

25岁的韩株禧（Joohee Han，音译）在澳洲北部昆士兰省凯恩斯（Cairns）南方的一座山顶拍照时，不慎跌落深谷。

救援人员说，这块崎岖山地的气温会降到摄氏9度，她的存活机率几乎是零。

韩株禧事先告诉朋友，她要攀登泰森山（Mount Tyson），不料1日失去行踪，7日才被救援人员发现。

韩株禧今天告诉澳洲广播公司（Australian Broadcasting Corporation），她跌落深谷后，昏迷了数小时，晚上才在陡峭斜坡醒了过来。

韩株禧说：「我几乎没有离开我摔落的地点，因为地势非常陡峭，一不小心，就可能立刻摔死。」

「回想起这段经历时，我的眼眶又不禁红了起来。我当时想着，『我会死吗？』但是我还想做好多事情、吃好多食物，和好多人再聚聚。」

「我时常想起我的父母。」

她估计自己摔落约3层楼的高度，但幸运只断了一颗牙，身上仅有些瘀伤和擦伤。

她后来在瀑布附近一块突出处喝水并撕破嗓门求救，直到有健行客听到呼救声并通知警方。

韩株禧说她获救后哭了出来，由于英语能力有限，只能不断和搜救人员说谢谢，「直到那一刻，我才发现原来两只脚踏在地上能让我这么开心」。

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