（法新社伦敦1日电） 英国国会今天就脱欧前景进行第2轮指示性投票，结果依然没有任何选项取得多数支持。英国内阁将于2日举行会议，要在10天内找出脱欧僵局解方。

在国会依然没能找出脱欧前景备援方案下，英国首相梅伊2日要召开内阁会议，讨论下一步怎么走。欧盟为英国设定4月12日前须通过脱欧协议的时限，否则就得面临无协议脱欧。

英国国会上周就脱欧前景表决8套剧本，无一能取得多数，今天第2轮指示性投票已缩小范围，仅挑出包括关税同盟、共同市场2.0等「软脱欧」选项及交付二次公投等4个选项，但仍旧无一过关。最接近门槛的方案是英国续与欧盟关税同盟，仅273比276三票之差落败。

脱欧大臣巴克雷（Stephen Barclay）表示，政府当下的计画是再次让梅伊的脱欧协议闯关，并说「国会一直否决无协议脱欧，一如否决留欧，因此剩下的唯一选项就是通过脱欧协议，离开欧盟」。

国会投票结果出炉后，欧洲议会脱欧协调代表维霍夫斯达（Guy Verhofstadt）说：「硬脱欧已近乎无可避免。国会3日再次开会投票是英国的最后机会，不是打破僵局就是面临万丈深渊。」

今天的表决结果，关税同盟以276票反对、273票支持，仅3票之差惜败。共同市场2.0则是以282票反对、261票支持落败。脱欧协议交付公投的选项有280票支持，票数最高，不过有292票反对。脱欧选择权交由国会的提案则是191票支持、292票反对。

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