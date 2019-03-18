此内容发布于2019年3月18日 下午9:35

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普的高层官员如走马灯般来来去去，少有人能像国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）般长期获重用，他今天开玩笑说，等到他从推特得知消息，就知道该以什么姿态下台了。

美国首席外交官蓬佩奥对川普十分忠诚，今天难得以轻松口吻谈论他这位出了名反覆无常的上司，间接提到前任国务卿提勒森（Rex Tillerson）是透过川普推文得知自己「被辞职」的命运。

蓬佩奥在家乡堪萨斯州出席一场论坛时，被问到他将担任国务卿多长时间时，他妙答：「当到他推文告知我下台为止。」引起听众哄堂大笑。

蓬佩奥又说：「我不觉得我会被炒鱿鱼，至少今天是这样。」接着他开始称赞川普一番。

蓬佩奥在川普刚上任时出任中央情报局（CIA）局长，向来行事谨慎，不让他与总统之间有任何嫌隙，成为难得未与总统发生冲突的内阁原始班底之一。

温文儒雅的前石油公司主管提勒森，施压川普留在国际协议未果，从非洲行程返美途中从推特看到他被开除的消息。白宫还到处宣传提勒森看到推文时人在厕所内。

前国会议员蓬佩奥广受保守派欢迎，共和党大老徵召他在川普明年争取连任时，出马角逐堪萨斯州联邦参议员悬缺。

蓬佩奥对于参选意愿一直都含糊其词。他向堪萨斯州「威契塔老鹰报」（The Wichita Eagle）提到自己的政治前途时说：「主会把我安排到最适当的位置。」

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