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此内容发布于2018年3月13日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月13日 -00:20

（法新社伦敦12日电） 美国女星梅根马克尔今天首度与英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）一同出席官方活动，陪伴未婚夫哈利王子来到伦敦西敏寺（Westminster Abbey）参加国协日庆祝活动。

除了梅根马克尔（Meghan Markle）与哈利，出席活动的还有哈利兄嫂、剑桥公爵夫妇威廉和凯特。

国协日（Commonwealth Day）庆典是英国规模最大的年度跨信仰聚会，梅根马克尔在活动期间，与王室成员一起迎接宾客。

梅根与哈利自去年11月宣布订婚以来，不时一起公开露面，今天则是首度与女王一同出席官方活动。

这对爱侣5月19日将在温莎城堡（Windsor Castle）的圣乔治礼拜堂（St George's Chapel）完婚。

在两人大婚前，梅根马克尔据报已于上周受洗，由英格兰教会（Church of England）坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威尔比（Justin Welby）负责进行这项仪式。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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