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此内容发布于2018年6月17日 上午5:20 最后更新 - 2018年6月17日 -05:20

（法新社雅典17日电） 希腊和马其顿两国外交部长今天就马其顿国名签署初步协议，使这起世界上数一数二长久、且可说是最难解的外交争端，朝向化解迈进一步。

历经数月外交争论，希腊外长克齐亚斯（Nikos Kotzias）和马其顿外长狄米特罗夫（Nikola Dimitrov）穿梭协商，今天在普瑞斯帕湖（Prespa Lake）签署历史性协议。两国外交争论开始于27年前，但其根源可追溯到数世纪之前。

希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）、马其顿总理柴伊夫（Zoran Zaev）以及来自联合国和欧洲联盟的官员也出席。联合国和欧盟欢迎两国今天的决定。

雅典政府说，双方代表团在两国交界希腊这一侧签署协议，接着会跨境到马其顿共进午餐。

齐普拉斯和柴伊夫上周克服困难宣布达成协议，要将巴尔干半岛上这个小国更改国名为北马其顿共和国（Republic of North Macedonia）。

希腊自1991年以来，反对邻国取名马其顿，因与希腊北边省份同名，那里古时是亚历山大大帝帝国的摇篮，也成了现代希腊人骄傲的来源。

齐普拉斯和柴伊夫两人都40多岁，在国内力排众议，推动签署这项协议。

齐普拉斯因而遭希腊强硬派人士指控背叛，但他的政府昨天安全度过因这个议题而发起的不信任投票。

在马其顿，总统伊凡诺夫（Gjorge Ivanov）则要行使一次性否决权，阻挠这项民族主义反对派称为「降书」的协议。

去年当选的柴伊夫将与希腊友好列为优先要务，以确保他的国家可申请加入欧盟和北大西洋公约组织（NATO），申请案多年来遭到希腊阻挠。马其顿国会排定下周开始针对此协议展开辩论。

希腊和马其顿两国示威人士今天预计到普瑞斯贝斯（Prespes）附近抗议。

今天签署的协议仍需经马其顿国会通过，并诉诸公投；这项协议也需经希腊国会批准，整个过程需时数月。

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