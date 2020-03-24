此内容发布于2020年3月24日 上午7:05

（法新社东京24日电） 武汉肺炎大流行，国际奥林匹克委员会将在4周内就东京奥运可能方案做出决定，但遭到运动员批评太慢，美国也呼吁延期赛事，被要求加快脚步的国际奥会面临排山倒海的压力。

加拿大和澳洲宣布将不派运动员参加今夏的东京奥运后，美国奥林匹克暨帕拉林匹克委员会（United States Olympic and Paralympic Committee）也指出，延后赛事是最佳途径。

越来越多国家的奥委会和体育组织，包含世界田径总会（World Athletics）在内，纷纷喊话延后原定7月24日展开的东京奥运，如今看来延期举行的决定将无可避免。

国际奥会（International Olympic Committee，IOC）正在研拟包含延期选项的各项因应措施，他们依然认为在原定奥运开幕前4个月做出决定「为之过早」，并表示将在4个星期内定案。

国际奥会资深官员庞德（Dick Pound）告诉法新社：「我对国际奥会态度的解释是，他们不想取消，也不认为他们能照原定7月24日展开赛事，所以可能的决定就是延期。」

日本政府稍早表示，首相安倍晋三和国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）今天将于格林威治时间11时（台湾时间24日晚间7时）举行电话会议，商讨东奥悬而未决的命运。

美国奥会指出，有1780名美国运动员填了问卷调查，其中有68%的受访者表示，他们不认为东京奥运可以如期地公平举行，并倾向将赛事延期。

武汉肺炎疫情已经打乱了各项体育赛事，其中包含奥运资格赛，同时也让运动员的训练变得困难且危险，因为他们要冒着感染或传染病毒的风险。

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