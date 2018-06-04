下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月4日 上午4:35 最后更新 - 2018年6月4日 -04:35

（法新社雪梨4日电） 国际航空运输协会（IATA）今天警告，面对国际旅运需求成长，各国政府必须紧急因应机场容量危机，但是对民间资本的投入应谨慎以对，并应订定更佳规范。

IATA说，到2036年旅客数量预计将近倍增达78亿，然而机场和航管系统等基础建设速度并未跟上。

主要机场试图以管理时段的方式解决相关危机，即给予航空公司特别时段的特殊营运权。

IATA理事长迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）今天在IATA雪梨年度会议说，但仍有需要建造新机场。

他说：「我们正处容量危机，而目前并未看到所需的机场基础建设投资，以解决这个问题。」各国政府资金困窘，求助私人公司提高机场容量的案例越来越多。

但他反对机场私有化，并警告说，民营机场「未达到航空公司的期待，许多公司有太多痛苦经验」。

「旅客也感受到这个问题，根据（全球评比系统）Skytrax，旅客最喜欢的前6个机场当中，5个为公营机场。」

「民营机场肯定较为昂贵，但是与公营机场相较，在效率上或投资水准没有不同。」

IATA会员包括280家航空公司，明天将讨论有关机场基础建设民营化的决议案，呼吁各国政府在新航站投入使用时，能同时考量长期经济和社会效益。

这项决议案将同时呼吁订定较好的民营机场管理规范，保护消费者利益。

Neuer Inhalt Horizontal Line