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此内容发布于2018年2月22日 上午3:35 最后更新 - 2018年2月22日 -03:35

（法新社伦敦22日电） 人权团体国际特赦组织（Amnesty International）在今天公布的年度报告中说，「政治妖魔化」为侵犯人权提供了沃土，欧洲和川普执政的美国对难民危机的回应就是典型的例证。

总部设在英国的国际特赦组织特别针对美国总统川普对数个以穆斯林为主国家的公民，发布禁止入境的行政命令，「毫不掩饰地表露憎恨」。

根据今年首度在美国发表的国际特赦组织年度报告：「在2017一整年，全球有数以百万计人尝到了政治妖魔化崛起的苦果。」

报告指控富裕国家领导人处理难民危机的方式，「结合了逃避与麻木不仁」。

报告还说：「大多数的欧洲领导人不愿面对安全且合法监管移民的棘手挑战，且实际上不受任何限制地驱离难民。」

国际特赦组织秘书长谢蒂（Salil Shetty）也谴责川普决定让古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）监狱继续运作，和他对水刑及其他严酷审讯技巧的矛盾心态。

他说：「你能想像这对全球各国广泛使用刑求的政府来说具有何种意义。」

国际特赦组织说，缅甸军方镇压洛兴雅（Rohingya）叛乱分子，促使近70万洛兴雅人逃至邻国孟加拉，是「社会鼓励仇恨、成为代罪羔羊和畏惧少数民族的最终结果」。

国际特赦组织也强调奥地利、法国、德国及荷兰最近的选举，「某些候选人试图将民众对社会和经济的忧虑，转化成恐惧和怪罪」。

国际特赦组织还指控各国政府利用民众对国家安全和恐怖主义的担忧，「重新调整国家权力和个人自由间的平衡」。

不过，国际特赦组织赞赏美国佛罗里达州学生在校园枪击案后，呼吁加强枪枝管制、反对枪枝暴力的行动，也赞赏吸引各方关注的反性骚扰与性侵活动「#我也是」（#MeToo）。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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