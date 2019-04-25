此内容发布于2019年4月25日 上午4:50

（法新社香港25日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天表示，香港分会受到已知与中国政府有关连骇客发动长达多年网路攻击。

传出这个消息的同时，北京正在香港加大管控力度，各界越来越担心香港的自由度下降，西方国家则担忧中国在通讯网路技术跃居全球主导地位。

国际特赦组织表示，3月15日首度侦测到系统遭入侵，当时香港分会把原来的资讯科技基础架构移至更安全的国际网路，这是已排定系统升级的一部分。

国际特赦组织找来专家团队进行调查。

国际特赦组织发声明表示：「电脑鉴识专家能证明本次攻击所使用的基础设施，和先前报导与中国政府有关的进阶持续性威胁（APT）攻击间有关连。」

APT是最复杂且最有效的骇客攻击，动用实现攻击的相关知识和资源，通常由国家或代表国家的单位发动这类攻击。

长期以来，中国一直遭到西方国家政府、企业和网路分析师指控，利用APT组织进行商业和政治间谍活动，同时在海外追捕批评者和反对派人士；不过，中国否认相关指控。

国际特赦组织指出，他们的调查指向「一个已知APT组织」，它使用「与一个高明敌手完全相符的战术、技术和程序」。

国际特赦组织拒绝透露这个组织的名称，表示调查仍在进行中，往后将会公布一份技术报告。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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