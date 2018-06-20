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此内容发布于2018年6月21日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月21日 -01:35

（法新社新德里21日电） 世界各地今天会看到一大堆脸向下的狗、眼镜蛇、勇士冒出来，因为这天是第4届国际瑜伽日，大家都会凹折起身子，软Q地做起下犬式、眼镜蛇式、勇式等瑜伽动作。

印度总理莫迪（Narendra Modi）倡议的国际瑜伽日（International Yoga Day）2014年获联合国核可，今天他带头参加盛会，在北部城市德哈拉丹（Dehradun）领着5万多人做起各式瑜伽动作。

在现场的法新社记者说，拂晓前，就有许多人齐聚德哈拉丹一处占地广泛的森林研究学院，和莫迪一起做瑜伽，主办单位已事先带走那里的蛇和猴子。

莫迪在推特上说：「平静、有创造力和满足的生活之道，就是瑜伽，它让我们知道，该怎么击退紧张和没来由的焦虑。」

「瑜伽不是分化，而是团结；不是仇恨，而是融入；不是增加痛苦，而是愈合痛楚。」

首都新德里也有约一万名瑜伽爱好者登记参加活动，在洛迪花园（Lodi Gardens）一处，就有数百人冒着高温炎热和空气污染，摊开瑜珈垫共襄盛举。

印度各地今天有至少5000场大小型瑜伽活动，但最大型的预料会在南部的迈索尔（Mysore）登场，主办单位表示，预计会有6万多人参与。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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