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此内容发布于2018年6月25日 上午8:20 最后更新 - 2018年6月25日 -08:20

（法新社安卡拉25日电） 国际观察员今天说，土耳其举行的总统和国会选举，让选民享有真正的选择权。但是国际观察员谴责，候选人竞选活动的条件不「平等」。

总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在昨天的选举一举获得过半选票，而根据初步选举结果，他的执政正义发展党（AK Party）带领的联盟也拿下国会多数席次。

2017年4月公投通过的总统制现在生效，艾尔段权力得以扩大。反对派说，这会导致一人专治。

民主体制与人权办公室（ODIHR）和欧洲理事会议员大会（PACE）联合代表团说：「选民享有真正的选择权，不过，参选人缺乏在平等基础上竞争的条件。」

5名候选人和艾尔段一起竞选，包括支持库德族的前人民民主党（HDP）领袖德米尔塔什（Selahattin Demirtas）。德米尔塔什目前人在监狱里。

欧洲安全暨合作组织（OSCE）指出，有发生攻击和干扰事件，主要是反人民民主党。

观察员也指出，艾尔段和正义发展党有「明显优势」，获国营和民营媒体「过多」的报导。

土耳其在选举期间仍处于2016年反艾尔段政变失败后宣布的紧急状态，欧洲安全暨合作组织说，紧急状态使得言论和集会自由「受限」。

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