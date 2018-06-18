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此内容发布于2018年6月18日 上午9:50 最后更新 - 2018年6月18日 -09:50

（法新社伊斯坦堡18日电） 土耳其总统大选将于下周登场，号称「库德族欧巴马」的在野候选人德米尔塔什在牢房里发表演说，今天由国营电视台播出，他痛斥政府是「高压政权」。

德米尔塔什（Selahattin Demirtas）是库德族主要政治人物，曾为人民民主党（HDP）的共同领袖与总统候选人。他被控与库德族不法武装分子往来，而于2016年11月遭当局羁押。

德米尔塔什被关在西北城市艾迪尼（Edirne）的牢房，当局禁止他前往国营广播公司土耳其之声（TRT）位于首都安卡拉的总部后，他身穿深色西装，在牢房内预录演说供TRT播出。

德米尔塔什说：「正义发展党（AKP）惧怕我，是我在这的唯一原因。」AKP是土国总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）领导的执政党。

竞选活动开始前，TRT遭批评全面报导艾尔段的演说，却忽视其他党派的候选人，特别是德米尔塔什。

土国大选将于24日登场，45岁的德米尔塔什受所属政党推举迎战艾尔段。

外界常称德米尔塔什为库德族欧巴马，他被指控是非法组织库德工人党（PKK）的成员。安卡拉当局及西方盟友视PKK为恐怖组织。（译者：钟佑贞/核稿：林治平）

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