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此内容发布于2018年11月22日 上午7:50 最后更新 - 2018年11月22日 -07:50

（法新社安卡拉22日电） 在土耳其和沙乌地阿拉伯关系紧张之际，土耳其方面表示，总统艾尔段可能在下周阿根廷召开的20国集团（G20）峰会场边，和沙国王储兼实际统治者穆罕默德．沙尔曼会面。

土耳其总统发言人表示，「我们正在检视议程表」，两人「可能」会面。

59岁的沙乌地异议记者哈绍吉（ Jamal Khashoggi）10月2日在伊斯坦堡的沙乌地领事馆内遭谋杀，引发沙乌地和土耳其之间的冲突。

这将是土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）和沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman），自哈绍吉遇害以来，两人首次面对面接触。哈绍吉遭谋杀案对王储穆罕默德．沙尔曼的形象带来冲击

欧盟外交和安全政策高级代表茉格里尼（Federica Mogherini）今天在和土耳其外长会谈后表示，哈绍吉遭谋杀案迄今尚未完成透明可信的调查。

利雅德当局表示，本案5名嫌犯将被求处死刑。

茉格里尼在和欧盟执委哈恩（Johannes Hahn）及土耳其外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）的联合记者会上表示，她彻底反对动用死刑。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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