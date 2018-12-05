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此内容发布于2018年12月5日 上午5:20 最后更新 - 2018年12月5日 -05:20

（法新社伊斯坦堡5日电） 土耳其消息人士今天表示，土耳其检察官已要求就沙乌地阿拉伯异议记者哈绍吉命案，对与沙国王储穆罕默德．沙尔曼关系密切的两名沙乌地国民发出拘捕令。

59岁的哈绍吉10月2日进入伊斯坦堡的沙国领事馆领取结婚所需的件，不久后就遭杀害。

伊斯坦堡首席检察官办公室昨天申请逮捕阿西里（Ahmad al-Assiri）和卡塔尼（Saud al-Qahtani）的拘捕令。法院文件指出，他们「参与策划」杀害「华盛顿邮报」（Washington Post）专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi）。

王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）与来访的外国政要开闭门会议时，阿西里通常是与会者之一，卡塔尼则是王储重要的顾问。利雅德当局承认哈绍吉在领事馆遇害后，这两人已被开除。

根据土耳其说法，沙国派遣由15人组成的小组到伊斯坦报谋杀哈绍吉。

土耳其总统艾尔段（Tayyip Erdogan）曾表示，哈绍吉遭谋杀，是沙乌地政府最高层级下达的命令，但他坚称不是国王沙尔曼（Salman）。

已有21人因涉案遭利雅德当局逮捕。尽管外界揣测是王储下的命令，但沙国强烈否认他涉案。

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