此内容发布于2019年10月17日 下午8:35

（法新社美国沃斯堡17日电） 土耳其同意暂停对叙利亚北部库德族民兵的攻势，美国总统川普今天赞扬这个举动，并称这对土耳其人和库德族人是「很棒的一天」。

美国副总统彭斯（Mike Pence）表示，安卡拉当局同意暂停军事行动，一旦库德族战士从土耳其和叙利亚边界的安全地带撤出后，土耳其将完全终止军事行动。对此，川普告诉记者：「我们有5天停火。」

人在德州沃斯堡（Fort Worth）举行连任造势活动的川普说：「这对美国来说是很棒的一天，对土耳其而言是很棒的一天。」

川普还说：「这对库德族人来说是很棒的一天，对文明世界而言是很棒的一天。」

川普表示：「这是所有人都开心的情况。」

美国突然从土耳其边界附近的叙利亚北部撤军，替安卡拉当局对付库德族行动铺路，川普在华府因而遭受两党人士的猛烈抨击。库德族先前是美国对抗伊斯兰国（IS）的盟友。

川普对土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）赞誉有加。

川普说：「他是极棒的领导人，他做了正确的事。我非常敬重这位总统。」

川普被问到艾尔段11月是否仍计划访问华府，他说：「那可能性非常高。」

「我会说，是的，他将会来访。他做了一件很棒的事。」

川普表示，美国将不需要对土耳其祭出制裁。

他说：「制裁不再必要，原因是土耳其正在做他们该做的事。」

川普被问到是否相信停火将会持续下去，他说：「我认为会持续。」

他说：「我认为艾尔段总统非常聪明，他想要持续停火。」

川普说：「土耳其是我们的朋友、我们的邻居，也是北大西洋公约组织（NATO）成员之一。土耳其现在的状况是，他们将不必杀数百万人，且数百万人也不会杀他们。」（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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