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此内容发布于2018年6月24日 上午9:05 最后更新 - 2018年6月24日 -09:05

（法新社安卡拉24日电） 土耳其今天举行总统和国会大选，选情为近年来最紧绷，总统艾尔段面临重大考验。主要反对党共和人民党（CHP）警告，在反对势力最强的东南部地区，已出现数起违规情事。

共和人民党推派的候选人殷斯（Muharrem Ince），是寻求连任的艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）主要对手。共和人民党今天表示，党内主管证实在桑利乌发省（Sanliurfa）发现一些异常投票情况。

在首都伊斯坦堡现身投票的艾尔段则淡化选务安全疑虑。他说：「我获得的消息是，土耳其各地并未出现严重问题。」

共和人民党发言人泰泽坎（Bulent Tezcan）在记者会上表示：「桑利乌发省出现许多违规投诉。我们的同僚已在事发地点介入处理。」

泰泽坎在记者会上播放一段影片，摄于桑利乌发省的苏鲁奇地区（Suruc），片中一名男子表示，投票箱里的选票比已发出选票还多。共和人民党表示，他们证实这支影片的真实性。

本月稍早苏鲁奇才发生4人在竞选活动中遭杀害事件。这个地区拥有庞大的库德族人口，支持库德族的人民民主党（HDP）预料将在这次选举表现不错。

泰泽坎还举出另一个例子，发生在桑利乌发省的艾尤比耶地区（Eyyubiye）。他说，当地有投票箱冒出100张选票，投给艾尔段的正义发展党（AKP）和友党民族行动党（MHP）组成的「人民联盟」（People's Alliance）。

泰泽坎并指责，在苏鲁奇街头出现武装人士，影响投票气氛。他警告说：「他们试图在苏鲁奇对选民施压…试图在选举当天制造类似恐怖气氛，以吓阻选民。」

泰泽坎表示，这些投诉已呈报当地选委会，共和人民党主管也已向「较高层选举委员会」（YKS）反映。「我们试图确保投票箱安全无虞。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

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