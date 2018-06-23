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此内容发布于2018年6月24日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月24日 -01:20

（法新社伊斯坦堡24日电） 土耳其总统和国会选举今天登场，现任总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）面临叱吒政坛15年来最大挑战，反对派候选人气势如虹，他的支持率也因经济问题重重岌岌可危。

投票所于格林威治时间5时（台湾时间下午1时）开放、14时关闭，初步结果料将于晚间出炉。土国合格选民人数超过5600万。

世俗主义主宰土耳其多年后，有伊斯兰渊源的执政党自2002年开始掌权以来，艾尔段见证土耳其迎来历史性的重大转变。不过，批评人士指控这位64岁的强人总统践踏公民自由、展现独裁行为。

选民同时要选出总统和国会，是土国历史头一遭，艾尔段力拚在第一轮出线，及让执政党「正义发展党」（AKP）取得整体多数优势。

然而，在野党共和人民党（CHP）对手殷斯（Muharrem Ince）动员数十万人举行大规模集会，阵营来势汹汹，且反对势力合体迎战国会大选，艾尔段能否达成目标启人疑窦。

民调结果显示，即使需要进入7月8日第2轮决选，艾尔段仍是声望最高的候选人，但选情恐比他宣布提前一年半举行大选时所预期的还要紧绷。

西班牙马德里智库艾尔卡诺皇家研究所（Elcano Royal Institute）分析家、卡罗斯三世大学（Carlos III University）兼任教授托伊古尔（Ilke Toygur）说：「尽管现任总统胜算较大，选情可能远比许多人想得更加紧绷。」

这场选举赌注极高，因为新产生的总统将是土耳其2017年4月通过艾尔段力挺的总统扩权修宪公投后，头一位受惠的总统。

艾尔段精通政治修辞，连批评人士也不得不承认，他曾在10多次选举中脱颖而出，如今正在与经济持续低迷带来的重重关卡搏斗。

土耳其的通货膨胀率已达两位数，马铃薯和洋葱等主食价格急剧飙涨，引发各界关注。土国货币里拉兑美元今年已重贬约25%。

与此同时，物理教师出身的殷斯猛烈抨击艾尔段治国之道，还掀出正义发展党过去曾与伊斯兰教士葛兰（Fethullah Gulen）组织密切合作这段堪称是禁忌的历史。土耳其2016年发生未遂政变，艾尔段指控葛兰是幕后黑手。

殷斯选前最后几天在伊兹米尔（Izmir）、安卡拉（Ankara）和伊斯坦堡（Istanbul）3大城市发起大规模集会，承诺打造一个「不一样的土耳其」。

英国风险分析机构Verisk Maplecroft的中东北非专家史肯纳（Anthony Skinner）说：「殷斯的智慧、无畏和他戳穿艾尔段言辞漏洞的能力，以及他与共和人民党基本盘以外选民建立关系的能耐，都威胁到艾尔段和他的阵营。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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