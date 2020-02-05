此内容发布于2020年2月5日 下午3:35

（法新社伊斯坦堡5日电） 土耳其飞马航空公司一架载有177位乘员的客机，今天在恶劣天侯中降落大城伊斯坦堡的机场时冲出跑道，断成3截并起火。据官员表示，这起事件至少造成1人死亡，157人受伤。

电视台播出的即时画面显示，有些人由断裂机身的巨大裂缝爬出，逃到机翼上，场面非常惊险。

卫生部长克扎（Fahrettin Koca）表示：「目前有157位伤者送医，有一位同胞丧生。」

NTV电视台报导，廉价航空飞马航空（Pegasus Airlines）这架波音737（Boeing 737）客机由爱琴海岸城市伊兹米尔（Izmir）起飞，在强风大雨中降落伊斯坦堡的萨比哈格克琴国际机场（Sabiha Gokcen）时发生事故。

伊斯坦堡省长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）表示，机上有171位乘客和6位机组员，伤者中除了一、两个人，大都情况不错。媒体报导，乘客中有12名孩童。

他又说，飞机降落时冲出跑道，滑行约60公尺，接着坠落约30至40公尺下面的水道边。

交通部长图尔汗（Mehmet Cahit Turhan）告诉有线电视新闻网土耳其频道（CNN-Turk）：「有些乘客自行离开飞机，但有些人受困，救难人员设法救出他们。」

NTV电视台播出的画面显示，机身破重破损，机身冒出火焰，但消防人员迅即扑灭火势。

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