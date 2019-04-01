此内容发布于2019年4月1日 上午4:35

（法新社伊斯坦堡1日电） 土耳其最高选举委员会（Supreme Election Board）主席谷温表示，在大多数投票箱已完成计票下，共和人民党的候选人伊玛莫鲁在伊斯坦堡市长选举以接近2万8000票差距，领先正义发展党推派的前总理尤迪伦。

根据最新统计，伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）赢得415万9650票，尤迪伦（Binali Yildirim）赢得413万1761票。谷温（Sadi Guven）说，只剩84个投票箱未完成计票，因为双方今晨都宣称赢得胜选，对结果提出挑战的程序持续进行。

国营安纳杜鲁新闻社（Anadolu News Agency）报导，首都安卡拉市99%的投票箱已完成计票，在野的共和人民党（CHP）候选人亚瓦许（Mansur Yavas）以50.89%得票率，领先正义发展党候选人的47.06%得票率。

正义发展党过去在土耳其政坛发展成功，大多归功于总统艾尔段（Tayyip Erdogan）被视为具有推动经济发展的才能。但去年土耳其爆发货币危机，里拉兑美元汇价大贬近30%。

伊斯坦堡比尔基大学（Istanbul Bilgi University）教授埃姆雷．艾尔段（Emre Erdogan）表示：「艾尔段以在地方选举的成功经验闻名，他的执政模式也高度依据他的地方经验。因此这次败选，将伤害他优秀地方政治人物的形象。」

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