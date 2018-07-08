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此内容发布于2018年7月9日 上午1:35 最后更新 - 2018年7月9日 -01:35

（法新社伊斯坦堡9日电） 官员今天表示，因大雨侵蚀地基，一辆载满周末出游旅客的列车昨天在土耳其西北部发生出轨意外，造成24人死亡与数百人受伤。

列车乘客超过360人，从土耳其靠近希腊与保加利亚边境的艾迪尼（Edirne）出发，目的地是伊斯坦堡的哈凯伊（Halkali）车站，途中6节车厢在泰基尔达格（Tekirdag）出轨。

原先传出10人死亡，副总理阿克达（Recep Akdag）公布的人数激增为24人。

土耳其国家通讯社安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）报导，阿克达指出，在脱轨车厢的搜救行动已经在今天上午完成。

土耳其媒体报导，卫生部长狄米尔肯（Ahmet Demircan）指出意外发生之后有338人就医治疗，其中124人还没出院。

土耳其交通部表示，近日大雨造成铁轨之下的土石流失，使得这辆载有362人的火车出轨。

安纳杜鲁新闻社报导，土耳其交通部长阿斯兰（Ahmet Arslan）说，最近一次检查铁轨是4月。

包括「自由日报」（Hurriyet）在内的土耳其媒体都刊出照片，显示地基侵蚀严重，导致一部分的铁轨悬在半空中没有任何地面支撑。

电视照片中看得出来，好几个倾倒的车厢沿途散落，救难人员在车厢残骸中穿梭，受伤旅客惊魂未定躺在担架上被救出现场。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）对罹难者表达哀悼之意，他说这场意外「令全国人民深感难过」。（译者：林宏翰/核稿：郑诗韵）

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