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此内容发布于2018年6月25日 上午8:20 最后更新 - 2018年6月25日 -08:20

（法新社卢森堡25日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天恭贺土耳其总统艾尔段当选连任，但强调北约是建立在民主、权利和法治等核心价值上。

土耳其昨天举行总统大选，总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）胜选将连任5年，他立即承诺落实执行已扩大的总统职权，反对派担忧将赋予艾尔段独裁权力。

由于土耳其相邻伊拉克和叙利亚，地理位置近俄罗斯，具战略地位；在打击中东的伊斯兰国（IS）方面也扮演关键角色，是重要的北约会员国。

不过土耳其与其他北约会员国关系紧张，尤其是艾尔段与俄罗斯友好亲近，与俄签署协议购买俄制防空飞弹；又因库德族战士在对抗IS作战的角色，与美国关系紧绷。

史托腾柏格（Jens Stoltenberg）抵达卢森堡参加欧洲联盟外交和国防部长会议时说：「我要恭贺总统艾尔段成功连任。我也恭贺土耳其人民这场选举的高投票率。」

土耳其在一场推翻艾尔段的政变失败后，发动全面性镇压，逮捕数万人，令许多西方国家担忧。

史托腾柏格说：「北约奠基在民主、法治、个人自由等核心价值上，我个人极为珍视这些价值，且在许多不同北约会员国，强调这些价值的重要性--包括土耳其，当我到安卡拉会晤当地领袖时也不忘强调。」

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