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此内容发布于2018年11月21日 上午1:50 最后更新 - 2018年11月21日 -01:50

（法新社华盛顿20日电） 土耳其外交部长卡夫索格鲁今天向美国官员递交伊斯兰流亡教士葛兰（Fethullah Gulen）旗下组织的84人名单，希望美国引渡，葛兰也名列其中。

葛兰曾为土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）盟友，但艾尔段现在认为，2016年7月15日企图推翻他的流产政变就是葛兰主导，要求美国引渡，然而目前尚未如愿。

卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）表示，他访美期间拜会美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）和国家安全顾问波顿（John Bolton），并未得到「确定的答案」。

「但我们交出要求美国引渡的名单。」

美国总统川普「要求艾尔段递交这份名单，我把名单交给了蓬佩奥和波顿」。

川普17日表示不打算引渡葛兰。葛兰极力否认涉入推翻艾尔段的政变。

川普告诉记者：「没有考虑那件事。」他说，艾尔段是「我的朋友，他是强人，强悍的男人，也是聪明人，所以，能做的我们会做...但现阶段？不会。」

美国与土耳其关系紧绷已有好一段时间，但安卡拉10月间释放美国牧师布朗森（Andrew Brunson）之后，双边关系有回温迹象。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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